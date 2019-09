Omheining rond asbeststort in kleiputten gevandaliseerd: “Georganiseerde sabotage” Ben Conaerts

17 september 2019

16u29 0 Boom De jongste dagen is de site van de kleiputten achter de Bosstraat het decor van heel wat vandalisme. De pas geplaatste omheining rond het stort werd liefst op twintig plaatsen doorgeknipt. Eerder werd ook al rollend materiaal beschadigd. Daarom komen er nu verscherpte controles.

“Afgelopen weekend waren de vernielingen nog omvangrijker dan voorheen”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “De omheining is over tientallen meters gedeeltelijk tot volledig verwijderd. De aannemer heeft een proces-verbaal laten opmaken. Aangezien de omheining per 50 meter wordt aangebracht, zijn de herstelkosten aanzienlijk.”

Volgens Baert gaat het niet om losstaande feiten. “Er is een georganiseerde sabotage aan de gang en dat leidt tot gevaarlijke toestanden. Het vandalisme doet immers afbreuk aan de veiligheidsmaatregelen die werden genomen in het kader van de sanering van de asbestsite. We hopen dat iedereen die begaan is met het project en de veiligheid van de omgeving dergelijke acties sterk veroordeelt. Het betreden van het gebied kan onvoorziene risico’s inhouden en de overtreders stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging. Zij zullen opdraaien voor alle kosten die het vandalisme met zich meebrengen.”

Om het vandalisme in de kiem te smoren, zullen verscherpte controles worden uitgevoerd en komen er extra periodieke inspectierondes. Ook wordt overwogen om infraroodcamera’s in te schakelen. De bevolking kan daarbij mee een oogje in het zeil houden en verdachte bewegingen melden via het e-mailadres contact@kleiputtenterhagen.be.