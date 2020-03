Oma’s verjaardag vieren in coronatijden? Familie verrast jarige Annie (79) met spandoek Ben Conaerts

15 maart 2020

14u46 0 Boom Annie Vlaeminck vierde zondag haar 79ste verjaardag, maar omdat ze verblijft in een woonzorgcentrum, dreigde het een feestje in mineur te worden, zonder haar familie. Maar dat was buiten haar kinderen en kleinkinderen gerekend: zij kwamen haar buiten met een groot spandoek alsnog een gelukkige verjaardag wensen.

Net als alle andere woonzorgcentra laat het WZC Den Beuk in Boom momenteel geen externe bezoekers meer toe. Een flinke streep door de rekening van Annie Vlaeminck, die had gehoopt haar 79ste verjaardag te kunnen vieren in aanwezigheid van haar familie. Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, kwamen haar kinderen en kleinkinderen haar buiten verrassen met een groot spandoek. Op die manier kon Annie vanachter het raam van haar kamer de verjaardagswensen alsnog in ontvangst nemen.

“Ze was heel ontroerd door het gebaar”, zegt Annies zoon Dennis, die samen met zijn broer Franky, zijn zoon Mauro en zijn neven Bart en Stijn het spandoek omhooghield. “Ik werk zelf in de zorgsector en had dinsdag al een vermoeden dat deze maatregelen er zaten aan te komen. Daarom heb ik haar dinsdag nog een bezoek gebracht en haar nog een verjaardagscadeau kunnen geven. Maar dat we haar op haar verjaardag zelf nog eens zouden verrassen, had ze helemaal niet zien aankomen.”