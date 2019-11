OLVI-leerlingen starten met schoolwinkel CosyCo Ben Conaerts

07 november 2019

16u37 0 Boom De leerlingen van het zevende jaar Retailmanagement en Visual Merchandising van OLVI Boom zijn opnieuw van start gegaan met hun leeronderneming. Nog tot mei volgend jaar baten ze de winkel CosyCo uit, een schoolwinkel waar je decoratieartikelen, koffie en thee kan kopen.

CosyCo kan uitpakken met een groot aanbod aan decoratiespullen ‘to spice up your place’. Denk daarbij onder meer aan fotokaders, kaarshouders, wereldbollen, zandlopers, kussens, planten en bloemen. Verder kan je er terecht voor cadeaumanden en verschillende soorten koffie en thee. Op vrijdag zijn er ook cupcakes en croissants te verkrijgen.

Je zou het misschien niet denken als je de gezellige winkel binnenkomt, maar het hele concept achter CosyCo komt uit de koker van tien studenten uit het zevende jaar Retailmanagement en Visual Merchandising van OLVI Boom. Zij krijgen met de leeronderneming de kans om ondernemer te zijn en kennis te maken met de werkelijkheid van het ondernemerschap.

“We hebben voor alles zelf gezorgd”, zegt Seyma Seker (20), een van de leerlingen. “Van het interieur van de winkel tot het assortiment dat we te koop aanbieden. Ik ben heel trots op mijn medeleerlingen en leerkrachten. Het is mijn droom om ooit een eigen zaak te hebben, misschien een interieur- of een koffiezaak, en ik vind het heel mooi dat ik daar nu al wat ervaring voor kan opdoen.”

CosyCo is gevestigd vlakbij de school in de Bassinstraat 15 en is nog open tot begin mei volgend jaar. Je kan er terecht op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 16 uur, op woensdag van 8.30 tot 12 uur en op vrijdag van 8 tot 16 uur. In de weekends, tijdens schoolvakanties en op feestdagen is CosyCo gesloten.