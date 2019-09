OLVI De Kade en De Reuzenboom krijgen schoolstraten Ben Conaerts

02 september 2019

18u26 0 Boom Bij twee basisscholen in het centrum van Boom wordt een project opgestart met schoolstraten. Dat zijn straten waar aan het begin en aan het einde van de schooldag geen auto’s door mogen.

“Bij OLVI De Kade en OLVI De Reuzenboom starten we een proefproject met schoolstraten op”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Dan is het voor automobilisten verboden om door de straat te rijden van 8 tot 8.30 uur en van 15.15 tot 16 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 12 tot 12.30 uur op woensdag. Op die manier kan de straat door de schoolgaande jeugd veilig gebruikt worden om naar school of naar huis te gaan. Na twee maanden wordt het project geëvalueerd. Dit is slechts een start. Ook met de andere scholen wordt momenteel volop gezocht naar een manier om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.”