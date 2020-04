OLVI Boom leent zeventig laptops uit aan leerlingen Ben Conaerts

19u55 0 Boom OLVI Boom heeft zeventig van haar laptops in bruikleen gegeven van leerlingen die er zelf geen hadden. Daarmee kunnen ook zij deelnemen aan het digitale onderwijs.

Digitaal onderwijs is lang niet voor alle scholieren een evidentie. Op het OLVI Boom hebben ze nog heel wat leerlingen die thuis geen computer hebben. Om hen verder te helpen, heeft de school nu zeventig van haar eigen laptops uitgeleend. “We wilden absoluut vermijden dat sommige studenten in deze coronatijden een leerachterstand zouden oplopen”, zegt Els Verbeeck, directrice van de eerste graad. “We zijn daarom gaan kijken hoeveel laptops we met de school zelf nog in voorraad hadden en hebben die vrijdag in bruikleen gegeven van onze leerlingen. De laptops werden door onze ICT-leerkrachten Stef Wouters en Michael Mans volledig gebruiksklaar gemaakt en voorzien van de nodige softwarepakketten. Zodra de lessen kunnen hervatten, verwachten we de laptops weer terug.”

De school krijgt een van de eerstvolgende weken ook nog vijftig extra laptops via de vzw Digital For Youth. Die vzw verzamelt maximaal drie jaar oude laptops van bedrijven om ze daarna te schenken aan scholieren die thuis geen computer hebben.