Oktoberfest en prikkelarm kermismoment op jaarmarkt Ben Conaerts

04 oktober 2019

13u27 0 Boom Van vrijdag 11 oktober tot en met maandag 14 oktober staat Boom in het teken van de jaarmarkt. Vier dagen lang kan je naar het centrum afzakken voor een brede waaier aan activiteiten.

Boom jaarmarkt is intussen al aan haar 190te editie toe. De vaste ingrediënten van de voorbije jaren, zoals de kaartprijskamp, de jaarmarktquiz, de wielerwedstrijd, het vuurwerk, de kermis en paarden- en veeprijskampen, passeren ook nu weer een voor een de revue. Ook de gocartrace, de hondjesworp en de kindernamiddag zijn opnieuw van de partij.

Nieuw in het programma is een heuse Oktoberfestparty zaterdagavond vanaf 20 uur in het Feestpaleis. Er worden prijzen uitgereikt voor degene met de mooiste dirndl en ‘lederhosen’. Voor het eerst wordt er ook een prikkelarm kermismoment ingelast, meerbepaald zaterdagnamiddag van 16 tot 18 uur. De kramen zullen de felle lichten en de muziek dempen, om ook kinderen met autisme, epilepsie, ADHD of een geestelijke of lichamelijke beperking de kans te geven van de attracties te genieten.

Het ganse jaarmarktprogramma is te bekijken op de website www.boom.be.