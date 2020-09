Octopussen verschijnen binnenkort aan Boomse scholen Ben Conaerts

29 september 2020

14u48 0 Boom Het gemeentebestuur besliste vorig jaar om in te tekenen op het zogenaamde Octopusplan, waarbij de schoolomgevingen visueel wordt afgebakend met octopuspalen. Het subsidiedossier is nu goedgekeurd.

Schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V) en schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) zijn blij dat de gemeente de subsidie in de wacht heeft gesleept. “Momenteel bereiden we alvast de aankoop van het opvallende octopusmateriaal voor dat binnenkort in de straten zal verschijnen”, klinkt het. “We kregen een subsidie van 12.438,45 euro toegekend, waarmee we 50 procent van de kosten zullen betalen in de buurt van basisschool Boom Park en OLVI De Kade.”

Het Octopusplan wil schoolomgevingen veiliger maken, scholen meer ecologisch laten werken en de gezondheid van de kinderen verbeteren. De accentpalen met daarop een octopus staan doorheen heel Vlaanderen zorgen voor een hoge herkenbaarheid. Gemeenten die aansluiten als lid, engageren zich ook om de lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op het grondgebied over te nemen. Scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan.