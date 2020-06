Octopuspalen moeten veiligheid in schoolomgevingen verhogen Ben Conaerts

23 juni 2020

15u28 0 Boom Het gemeentebestuur wil een volgende stap zetten om de schoolomgevingen veiliger te maken. Daarvoor werd een subsidiedossier ingediend.

Bedoeling is onder meer om op verschillende plaatsen in de omgeving van OLVI De Kade en Boom Park octopuspalen en octopusbeugels te plaatsen. Die geven aan dat je jezelf in een schoolomgeving bevindt waar extra voorzichtigheid is aangewezen.

“Daarnaast willen we de zone 30 en de fietsstraten duidelijker aangeven en in de Jan Frans Willemsstraat een stuk asfalt vernieuwen en het voetpad verbreden”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Eerder hebben we al fietsstraten en schoolstraten in Boom ingevoerd. Met al deze maatregelen willen we ervoor zorgen dat de Boomse kinderen veiliger naar school kunnen gaan in de toekomst.”