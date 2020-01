OCMW-personeel heeft nieuw e-mailadres Ben Conaerts

21 januari 2020

12u38 0 Boom Nu het gemeentebestuur en het OCMW van Boom één organisatie zijn geworden, zijn ook alle e-mailadressen aangepast. Iedereen in de organisatie heeft een e-mailadres dat eindigt op ‘@boom.be’.

De fusie van het OCMW en het gemeentebestuur dateert al van vorig jaar, maar de oude e-mailadressen van het OCMW waren al die tijd nog in gebruik. Dat is nu aangepast: iedereen in de organisatie heeft een mailadres dat eindigt op ‘@boom.be’

“Wie nu nog een mail stuurt naar een ocmwboom.be-adres, krijgt een foutmelding”, zegt schepen van ICT Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Door de extensie te vervangen door @boom.be, kan je wel mails versturen naar je contactpersonen.”