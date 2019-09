Nostalgie troef op festival Hoekstock Ben Conaerts

22 september 2019

12u37 0 Boom De zevende editie van Hoekstock was opnieuw een schot in de roos. Honderden bezoekers kwamen zaterdag in de Boomse wijk Hoek de hippie in zichzelf naar boven halen.

De eerste editie van Woodstock mag dan wel vijftig jaar geleden zijn, de ‘flower power’-sfeer leek zaterdag weer even te herleven op Hoekstock. Het gratis festival, een organisatie van de vzw Kaaimannen, lokte honderden muziekfans naar het plein aan de Rode Pijl in de wijk Hoek. Zij kwamen onder een heerlijk nazomerzonnetje genieten van een aantal nostalgische live optredens. Passeerden onder meer de revue: coverband Frituur Paula, de Boomse blueszanger Shakedown Tim en de Nederlandse Bob Dylan-zanger Jacques Mees. Lou Deprijck, bekend van onder meer Lou & The Hollywood Banana’s, kwam het feestje helemaal compleet maken met klassiekers als ‘Ca Plane Pour Moi’ en ‘Kingston, Kingston’.