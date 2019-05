Noord-Zuidraad organiseert World Café: “Samen nadenken over mondiale thema’s” Ben Conaerts

22 mei 2019

14u49 3 Boom De Noord-Zuidraad van Boom organiseert op vrijdag 24 mei een World Café. Iedereen is daar welkom om mee na te denken over hoe de gemeente kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze planeet.

“Op een gezellige, informele manier delen we in kleine groepjes onze gedachten over mondiale thema’s”, zegt schepen van Duurzame Ontwikkeling Sven Cools (Groen). “We denken samen na over vragen als: hoe moet een mondiaal beleid van een gemeente eruitzien? Welke thema’s of projecten verdienen de komende 6 jaar meer aandacht? Hoe krijgen we iedereen mee in een lokaal, mondiaal verhaal? Wat was het Noord-Zuidbeleid de afgelopen 6 jaar? Wat was goed en wat kan beter? Dit is de ideale gelegenheid voor wie geen zin of tijd heeft om altijd te vergaderen, maar wel ideeën heeft en graag een bijdrage levert.”

Het World Café vindt plaats van 20 tot 22 uur in de bibliotheek. De toegang is gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven via noordzuid@boom.be.