Noodplanninsgszone Waterkant zoekt vrijwillige naaisters voor mondmaskers Ben Conaerts

19 maart 2020

15u15 0 Boom De Noodplanningszone Waterkant gaat in samenwerking met de gemeenten uit de regio op zoek naar extra mondmaskers. Daarvoor wordt een oproep gedaan naar vrijwillige naaisters.

“Zoals iedereen in de media kon vernemen, is er een nijpend tekort aan mondmaskers”, klinkt het vanuit de Noodplanning Rivierenland. “Daarom coördineren we samen met de gemeentebesturen een initiatief voor de vrijwillige naaisters. Wij zoeken naaisters die vrijwillig mondmaskers willen maken. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurt met de juiste materialen en in hygiënische omstandigheden. De zelfgemaakte maskers geven onvoldoende bescherming voor dicht contact met besmette personen. Daarom kunnen we deze maskers niet gebruiken voor artsen of verpleegkundigen. Maar er zijn nog veel andere mensen die wel in aanmerking komen. Mensen die minder dicht contact hebben, maar toch in de buurt kunnen komen van besmette personen, zoals loketbedienden, de brandweer, de politie en het winkelpersoneel.”

Wil je helpen, beschik je over materiaal, een naaimachine en heb je vervoer om de mondmaskers af te leveren aan het gemeentehuis, dan kan je jezelf aanmelden via dit online formulier. Na inschrijving wordt met jou contact opgenomen. Er is geen vergoeding voorzien voor het maken van de maskers of het materiaal. Er wordt gerekend op je solidariteit.