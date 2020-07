Nood aan een wandeling? Schorrestappers werkten drie routes uit Ben Conaerts

29 juli 2020

17u33 0 Boom Wandelsportvereniging Schorrestappers heeft drie wandellussen uitgewerkt op basis van de wandelknooppunten.

Wie nog inspiratie zoekt voor een mooie wandeltocht, kan daarvoor terecht bij WSV Schorrestappers. De wandelsportvereniging heeft drie lussen uitgewerkt langs een aantal mooie plekjes in de streek, in het bijzonder natuurlijk De Schorre. De eerste lus is 5,7 kilometer lang en loopt onder meer langs de Boomse kaai. De tweede lus is 8 kilometer lang en loopt onder meer langs het gemeentelijke park van Boom. De derde route, 5,3 kilometer lang, leidt je onder meer langs de wijk Hoek en de Bosstraat.

