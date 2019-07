Nog twee festivalgangers Tomorrowland op afdeling intensieve zorgen Sander Bral kg

21 juli 2019

17u26

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 50 Boom In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werd afgelopen nacht opnieuw een Tomorrowland-bezoeker binnengebracht op de afdeling intensieve zorgen. Daar ligt sinds vrijdagavond ook een andere festivalganger.

In totaal lagen er vanavond nog vijf bezoekers van Tomorrowland in het UZA, van wie dus twee op de afdeling intensieve zorgen. Ze liggen daar volgens woordvoerder Evita Bonné om “uiteenlopende redenen”. Meer details over hun toestand worden niet vrijgegeven.



Intussen is er ook een balans van vier dagen festival opgemaakt. Volgens de laatste cijfers hadden zowat 5.000 mensen verzorging nodig. Dat ging dan om bijvoorbeeld schaafwonden of andere lichte verwondingen. “Het aantal interventies ligt net iets hoger dan vorig jaar, want meer mensen hebben een enkel omgeslagen. Dat is het gevolg van het ideale festivalweer: de mensen dansen meer dus hebben ze ook meer kans op letsels, dan wanneer ze bijvoorbeeld door de hitte meer in de schaduw gaan zitten”, aldus Beems.

Zo’n vijftig mensen moesten naar het ziekenhuis met zwaardere verwondingen, zoals breuken. Tachtig tot negentig procent van de afvoeringen gebeuren om extra controles te laten uitvoeren.

Drugs

Eén festivalganger, een 27-jarige man uit India, overleed. Het parket van Antwerpen bevestigde zondagochtend dat de doodsoorzaak wellicht drugsgerelateerd is. Eerder klonk het al dat Tomorrowland ondertussen blijft inzetten op het sensibiliseren en informeren rond drugs. “We gaan blijven inzetten op sensibiliseren en informeren van de festivalgangers. We gaan ze blijven oproepen om voor zichzelf en voor hun vrienden te zorgen en waarschuwen dat drugs onveilig zijn”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “We hebben eigenlijk al elk jaar zo gecommuniceerd en we gaan erop blijven hameren, omdat we geloven dat het steeds harder gaat binnenkomen als we op dat nageltje blijven kloppen.”