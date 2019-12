Noeverianen organiseren kerstmarkt in Averechtse Root Ben Conaerts

13 december 2019

13u34 0

Een aantal bewoners van de Boomse wijk Noeveren organiseert in samenwerking met de Wijkraad Noeveren op zaterdag 14 december voor het eerst een kerstmarkt. Een kleine twintig standhouders, onder wie heel wat buurtbewoners zelf, komen in de Averechtse Root allerlei originele, vaak zelfgemaakte hebbedingetjes aanbieden. Het restaurant In de Root zorgt voor de catering en verkoopt onder meer jenever en het streekgerecht schep. Een deel van de opbrengst van het evenement is bestemd voor het actiecomité Noeveren Bezorgd.

“Het idee voor onze kerstmarkt is ontsproten uit onze Halloweenwandeling”, zegt Francis Michielsen, een van de mede-organisatoren. “De wandeling was dit jaar zo’n succes dat we er een verlengstuk aan wilden breien met een kerstmarkt. Wat toen het piratendorp was, vormt nu het decor van een kleine maar gezellige ambachtelijke markt in kerstsfeer. We hopen dat we heel wat mensen kunnen laten kennismaken met de Averechtse Root en de creativiteit die hier in de lucht hangt.”

De kerstmarkt vindt plaats van 14 tot 22 uur. De toegang is gratis.