Noeveren viert kermis met optredens en volksrestaurant Ben Conaerts

25 juni 2019

15u21 0 Boom De komende dagen is de Boomse wijk Noeveren weer in de ban van Noeveren Kermis, een meerdaags volksfeest op en rond het centrale plein aan café De Koophandel.

De organisatoren hebben opnieuw een uitgebreid programma in elkaar gestoken dat gericht is op een publiek van jong en oud. Op donderdag 27 juni wordt de aftrap gegeven met een officiële openingsreceptie om 20 uur, onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonicaïsten. Op vrijdag 28 juni en maandag 1 juli worden de kaarters verwacht op de jaarlijkse kaartprijskamp in zaal Den Atelier, die telkens van start gaat om 20 uur.

Net als vorig jaar wordt er samengewerkt met de uitbaters van het Noeverse restaurant ‘In de root’. Zij richten een volksrestaurant in waar je zowel op zaterdag 29 juni als op zondag 30 juni vanaf 12 uur kan gaan smullen. Verder kan je doorlopend terecht op de kermis, proeven van een streekbiertje in het Patershol en genieten van optredens van onder meer Think Twice, Midnight Group, Tommy Boots en Timeline. De toegang is gratis.