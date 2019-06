Noeveren Brandt! zet klei en keramiek in de kijker Ben Conaerts

05 juni 2019

15u37 0 Boom Het keramiekfestival Noeveren Brandt! zet Noeveren dezer dagen helemaal in het teken van glas, klei en keramiek. Op het programma staan onder meer twee tentoonstellingen en een keramiekmarkt.

In de machinehal van steenfabriek Peeters & Van Mechelen loopt momenteel de tentoonstelling ‘Vergankelijkheid’ van Zjos Meyvis. Nog tot en met 16 juni kan je ze op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur gaan bezichtigen. In de machinehal van de steenbakkerijsite Frateur vind je dan weer de tentoonstelling ‘Woord in beeld’ van Els Wenselaers en de Keramiekateliers van De Steiger. Daar kan je langs op zaterdag 8 juni van 14 tot 18 uur.

De apotheose van Noeveren Brandt! is voorzien voor zondag 9 juni. Dan wordt de site van ’t Geleeg van 10 tot 18 uur ingepalmd door een keramiekmarkt en kan je doorlopend een bezoek brengen aan de beide tentoonstellingen. Om 14 uur kan je aan ’t Baksteentje bovendien deelnemen aan een rondleiding in het teken van Booms glas en keramiek.