Noeveren Bezorgd voert actie tegen mogelijke bomenkap aan Scheibeek: “Laat natuur gewoon haar gang gaan” Ben Conaerts

20 september 2019

16u09 0 Boom De leden van actiegroep Noeveren Bezorgd hebben voor aanvang van de gemeenteraad in Boom een actie gehouden. Zij zijn ongerust over de werken van de nv De Vlaamse Waterweg die in hun wijk gepland staan.

De Vlaamse Waterweg wil volgend jaar een aantal werken uitvoeren aan de Scheibeek in Noeveren, op de grens van Boom en Niel. Hoewel er nog geen vergunningen zijn afgeleverd, zit de schrik er bij de buurtbewoners er goed in. Zij vrezen dat er heel wat bomen zullen sneuvelen en dat de gewelven van de oude watermolen zullen worden gesloopt. Zij voerden voor aanvang van de gemeenteraad in Boom een protestactie om hun ongenoegen te laten blijken.

“Al het groen dat we bezitten, ligt ons na aan het hart”, zegt Walter Schoeters van het actiecomité Noeveren Bezorgd. “Wat gekapt wordt, komt nooit meer terug. Ter hoogte van de Scheibeek hadden we reeds borden gehangen waarin we oproepen om de natuur haar gang te laten gaan. Honderden mensen hebben de borden ondertekend. Onze boodschap is dus duidelijk: de bomen en de molen moeten behouden blijven. Een kaalslag zou hier een regelrechte natuurramp betekenen.”

Volgens De Vlaamse Waterweg is de ongerustheid niet geheel terecht. “We willen aan de Scheibeek een nieuwe uitwateringsconstructie plaatsen”, klinkt het. “Daarmee kunnen we het gezuiverd water van het waterzuiveringsstation Aquafin via de beek natuurlijk laten afwateren naar de Rupel. Dat is een stuk duurzamer en ecologischer. Voor de uitvoering zullen inderdaad enkele bomen en struiken moeten verdwijnen, maar de rest van het bos blijft onaangeroerd.”