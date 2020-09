Nieuwe wandelbrochure zet historische steenbakkerstunnels in de kijker Ben Conaerts

13 september 2020

11u44 0 Boom De provincie Antwerpen en Toerisme Rupelstreek lanceerden zondag met Open Monumentendag een gloednieuwe wandelbrochure langs enkele voormalige steenbakkerijen, Noeveren en het natuurgebied Walenhoek.

De wandelbrochure stippelt een route uit langs natuur, cultuur en erfgoed in Boom, Niel en Terhagen. Onderweg wandel je langs enkele voormalige steenbakkerijen, het beschermd dorpsgezicht Noeveren en het natuurgebied Walenhoek, goed voor een traject van 17 kilometer en 400 jaar geschiedenis. Dé rode draad van de wandeling is echter het vijftigtal historische tunnels die de steenbakkers in de 19de en 20ste eeuw bouwden.

“De steenbakkers gebruikten die om klei en gedroogde bakstenen te vervoeren, vanaf de kleiput tot aan de machinehal en de ovens. De meeste tunnels zijn vandaag te vinden onder de verbindingswegen van de Rupelstreek: de Nielsestraat, de Boomsestraat, de Kapelstraat en de spoorlijn. Ze schetsen een uniek beeld van het industriële verleden van deze regio en bieden heel wat recreatieve en ecologische mogelijkheden”, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA).

De start van de wandeling bevindt zich op parking 1 van De Schorre in Boom. Wie met de trein komt, kan gerust starten aan het Boomse station, waar je al een stukje van de route volgt tot aan knooppunt 102, vlakbij het provinciaal recreatiedomein. Je vindt de wandelgids in het infokantoor van Toerisme Rupelstreek in De Schorre of downloadt ze hier.