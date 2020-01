Nieuwe uitbater gezocht voor bistro De Ton Ben Conaerts

23 januari 2020

18u55 0 Boom Bistro De Ton in Boom staat momenteel over te nemen. Uitbater Wim Van den Sande wil meer tijd vrij maken voor zijn familie en houdt het na vijf jaar voor bekeken.

“Het is op familiaal vlak een drukke periode voor mij”, zegt Wim Van den Sande. “Mijn kinderen en mijn vader hebben momenteel extra zorg en aandacht nodig en dat is moeilijk te combineren met het openhouden van een horecazaak. Daarom heb ik de knoop doorgehakt en beslist om te stoppen met De Ton. Het is een beslissing die ik neem met pijn in het hart, want ik heb dit altijd graag gedaan. De zaak heeft goed gedraaid en met de geplande ontwikkelingen hier in de buurt ziet de toekomst er ook erg rooskleurig uit. Maar ik moet mijn familie nu op de eerste plaats zetten.”

Bakker van opleiding

Wim heeft vijf jaar lang de bistro uitgebaat, hoewel hij van opleiding bakker is. Naar die eerste liefde keert hij nu terug. “Dat is een job die beter combineerbaar is met het privéleven”, legt hij uit. “Voor De Ton zijn er intussen al ernstige gesprekken lopende met twee kandidaat-overnemers. Het is mijn bedoeling om open te blijven zolang er een overnemer is gevonden. Voor de verenigingen die van de vergaderruimte hier gebruikmaken, zoals de carnavalsvereniging en de whiskyclub, zal er niets veranderen. Zij zullen ook in het nieuwe concept een plaats krijgen.”

Bistro De Ton is momenteel nog drie dagen per week open, op maandag, donderdag en zondag.