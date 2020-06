Exclusief voor abonnees Nieuwe residentie Brig moet groene pionier worden: “Een van de eerste appartementsgebouwen met eigen mini-waterstofcentrale” Ben Conaerts

03 juni 2020

15u00 0 Boom Op de kruising van de Bassinstraat en Hoek is men gestart met de bouw van het nieuwbouwproject Brig. De residentie, goed voor 97 appartementen verdeeld over vier volumes, beschikt over een zelfstandige mini-waterstofcentrale en moet daarmee een nieuwe referentie zijn inzake duurzaamheid op de Belgische markt. “Liefst 80 procent van het totale energieverbruik zal door deze lokale groene stroom worden gedekt.”

Belfius Immo en DCA Woonprojecten zijn aan de Bassinstraat in Boom gestart met de bouw van het residentiële project Brig, plaatselijk dialect voor ‘brug’. Bijzonder aan het project is dat de residentie beschikt over zijn eigen elektriciteitscentrale die stroom produceert uit waterstof. “Met Brig wilden we geen bouwproject ontwikkelen voor de hedendaagse maatschappij, maar voor de samenleving zoals die er binnen tien jaar zal uitzien”, zegt Luc Neefs van DCA Woonprojecten. “Brig wordt dan ook een van de eerste appartementsgebouwen in België met zo’n zelfstandige mini-waterstofelektriciteitscentrale.”

