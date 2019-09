Nieuwe parkwachter moet ook GAS-boetes kunnen uitschrijven Ben Conaerts

24 september 2019

15u24 0 Boom De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de aanwerving van een parkwachter voor het gemeentelijke park. Al ontstond er wel wat discussie over de precieze aanwervingsvoorwaarden waaraan hij moet voldoen. “Je gaat nu veel goede kandidaten al op voorhand uit te sluiten”, waarschuwt oppositiepartij Boom één.

De gemeente gaat een parkbeheerder aanwerven voor het gemeentelijke park. Het gaat om iemand die toezicht moet houden op de uitvoering van het parkbeheersplan, die de onderhoudsploeg moet aansturen en die toezicht moet houden op het park. “Omdat er ook wat handhaving bij komt kijken, zoeken we iemand die al een GAS-opleiding heeft genoten, zodat hij kan optreden als GAS-ambtenaar en indien nodig GAS-boetes kan uitschrijven”, legt algemeen directeur Arie Hoyaux uit.

Oppositiepartij Boom één vreest echter dat er daardoor op voorhand al heel wat interessante kandidaten worden uitgesloten. “Waarom volstaat het niet dat kandidaten bereid zijn om een GAS-opleiding te volgen? Je gaat anders het aantal goede kandidaten flink beperken”, merkt Andy Janssens (Boom één) op. “Ik vraag met aandrang om bij de selectieprocedure ook rekening te houden met de kennis van groen”, zegt Anita Ceulemans (Boom één).

“Ik denk dat het absoluut nodig is dat we op zoek gaan naar iemand met een GAS-opleiding en zelfs met GAS-ervaring”, reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “In ons park doen zich veel onregelmatigheden voor. Denk maar aan ’t Melkhuisje dat wordt gemolesteerd of aan bomen die in brand worden gestoken. We hebben daar iemand nodig met ervaring, die de situatie goed kan inschatten en weet wanneer hij wél of niet een GAS-boete moet uitschrijven.”