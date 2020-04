Nieuwe kunstgrasvelden Rupel Boom klaar tegen 23 juni Ben Conaerts

28 april 2020

14u59 0 Boom De aanleg van de kunstgrasvelden voor Rupel Boom, op het trainingcomplex De Schomme, schiet goed op. De bestaande oefenvelden A en B en de drie duiveltjesvelden in natuurgras worden vervangen door kunstgras. De werken zouden klaar zijn tegen 23 juni.

De aanleg van het kunstgras startte begin deze maand en is intussen al goed opgeschoten. “De grond is al 15 à 20 centimeter afgegraven”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Daarna volgende de nivelleringswerken, gevolgd voor de plaatsing van de drainering en drainagezand. Na de plaatsing van een doek in geotextiel komt een fundering die afgewerkt wordt met een schokdemping en een kunstgrasmat. De kurkkorrels worden samen met kwartszand als laatste over de kunstgrasmat verspreid. Zij zorgen samen met de schokabsorberende kunststoflaag en het kunstgras dat de bal op een ‘normale’ manier botst en rolt.”

De gemeente en het autonoom gemeentebedrijf AGB Boom Plus investeren samen 1,14 miljoen euro in het project, inclusief btw. Alles bij elkaar gaat het om liefst 19.000 vierkante meter kunstgras dat wordt aangelegd. Tegen 23 juni zouden de werken klaar moeten zijn. “Het geheel benadert de omstandigheden van een gewoon natuurgrasveld, met dat voordeel dat een kunstgrasveld veel intensiever kan bespeeld worden zonder directe slijtage”, legt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V) uit. “Er wordt een garantie geleverd dat deze eigenschappen 10 jaar standhouden conform de normen van de FIFA. In de investering is voor tien jaar lang jaarlijks onderhoud inbegrepen.”