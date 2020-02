Nieuwe belasting moet woningkwaliteit verhogen Ben Conaerts

25 februari 2020

13u52 1 Boom De gemeente wil de woningkwaliteit op de private huurmarkt verbeteren. Eigenaar-verhuurders die geen geldig conformiteitsbewijs hebben, zullen voortaan belast worden.

“Omdat er nog steeds te weinig conformiteitsattesten worden afgeleverd, wordt er vanaf nu ook een belasting geheven op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest”, zegt schepen van Wonen Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Met het verplicht conformiteitsattest willen we je als eigenaar-verhuurder aanzetten je huurwoning in orde te brengen met de minimale veiligheid- en gezondheidsnormen van de Vlaamse Wooncode. Alle huurwoningen die ouder zijn dan 40 jaar en waarvoor een nieuw huurcontract is afgesloten sinds 2015, moeten voldoen aan de verplichting van het conformiteitsattest.”

De gemeente legt een belasting op van 500 euro voor alle eigenaar-verhuurders die geen conformiteitsattest hebben voor hun huurwoning. Deze belasting kan op lopen tot 1.500 euro voor eigenaars die het nalaten een conformiteitsattest aan te vragen. “We roepen dan ook alle verhuurders op, die sinds 2015 een nieuw huurcontract hebben afgesloten en die een huurwoning hebben die ouder is dan 40 jaar, een conformiteitsattest aan te vragen bij het gemeentelijk woonloket”, aldus de schepen.