Nieuw wielerteam houdt eetfestijn in PTS Boom Ben Conaerts

29 januari 2020

12u12 0 Boom Het gloednieuwe Rupel Cycling Team organiseert op zaterdag 1 februari een eetfestijn in de lokalen van PTS Boom.

Het Rupel Cycling Team is een gloednieuwe wielerploeg die zijn wortels kent in de Rupelstreek. Het team bestaat uit zes ambitieuze renners tussen de 21 en 26 jaar. Om extra geld in het laatje te brengen, organiseert de club op 1 februari een eetfestijn.

Op het menu staan stoofvlees met frietjes en lasagne, beide aan 15 euro. Voor de jongste eters is er een kindermenu met een curryworst met frietjes aan 8 euro.

Het eetfestijn vindt plaats van 11 tot 20 uur in de schoolgebouwen van PTS Boom. Wie wil komen smullen, kan zich inschrijven via rupelcyclingteam@gmail.com of tel. 0488 31 41 49.