Nederlandse politie looft 15.000 euro uit voor gouden tip in moordzaak op Boomse slager Geert De Raeymaeker Toon Verheijen

09 november 2019

08u56 8 Boom De Nederlandse politie looft een beloning uit van 15.000 euro voor wie de gouden tip kan bezorgen in de oude moord op de Boomse slager Geert De Raeymaeker. De 36-jarige slager werd op 30 maart 2003 met zestien kogels afgemaakt in een pand in Rotterdam. “Onze grote wens is dat we in ons leven nog te horen krijgen wat er is gebeurd”, vertellen Geerts ouders in Bureau Rijnmond, een Nederlands opsporingsprogramma.

De moord is al zestien jaar geleden, maar slijten doet het niet bij François De Raeymaker (90) en zijn vrouw Hilda Wouters (86). De ouders van Geert hopen er in elk geval op dat het uitloven van de beloning iets oplevert. “Ik weet nog dat ik destijds tegen Geert zei: ga toch niet naar Rotterdam. Dat is de gevaarlijkste stad van West-Europa. Maar hij deed het toch. Al die jaren zijn we geleefd geweest, maar je moet wel verder. We gaan er mee slapen en we staan er mee op. Natuurlijk hopen we dat de zaak opgelost geraakt als we nog leven. Dat is onze grootste droom.”

Escorte

Geert De Raeymaeker, die de succesvolle slagerij van zijn ouders had overgenomen, trok op 30 maart 2003 samen met zijn vriend Osman en hun vriendinnen naar Rotterdam om er gezellig uit eten te gaan. Dat deden ze wel eens meer, want Geert werkte hard en had de nodige centen om uit te geven. Na het eten namen de twee mannen afscheid van de vrouwen om zelf nog ‘een stapje in de wereld te zetten’. Uit het onderzoek bleek later dat de twee een afspraak hadden met een escorte in een woning in de Rotterdamse Hennewierstraat. Die escorte kwam echter nooit. Wel zouden er – volgens de verklaringen van Osman – plots twee mannen aangebeld hebben. Die begonnen meteen te schieten. Geert werd doorzeefd met zestien kogels. Osman kreeg amper één kogel in het been. Hij werd later dan ook opgepakt, maar de politie kon hem nooit officieel linken aan de moord. Alles werd onderzocht: buitenechtelijke relaties, drugs, eerwraak zelfs. Maar de zaak geraakte nooit opgelost.

Doorbraak

Twee jaar geleden stierf Osman en net daarom hoopt de politie dat er misschien een doorbraak kan komen. “We weten dat Osman bezig was met drugs die tijd”, zegt René Bergwerff, leider van het Nederlandse coldcaseteam en Monique Luijpen, officieer van Justitie in Rotterdam. “We kunnen ons voorstellen dat Osman dus problemen had met bepaalde mensen, maar met wie? Dat weten we niet.” Volgens Luijpen kan echter het overlijden van Osman helpen. “Misschien dat anderen nu wel vrijuit kunnen praten? We hopen er alleszins echt op, want voor familie is het heel belangrijk dat ze echt weten wat er is gebeurd.” De politie looft in elk geval 15.000 euro uit voor de gouden tip. Ook zal er aangetroffen DNA opnieuw onderzocht worden.