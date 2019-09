Nederlandse actrice over twee weken voor Antwerpse rechter in drugszaak BJS

05 september 2019

17u34 0 Boom Het proces tegen de Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) zal op 19 september worden ingeleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Dat heeft het Antwerpse parket vandaag bekendgemaakt. Grives moet zich samen met twee Amerikaanse vrouwen verantwoorden voor handel in verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Ze zit momenteel nog altijd in de gevangenis.

Grives werd op 21 juli samen met twee Amerikaanse vrouwen van 39 en 41 jaar gecontroleerd aan de ingang van het festival in Boom. De Nederlandse actrice had 1 gram cannabis, 5 XTC-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij. Grives verklaarde dat ze de drugs bij zich had, omdat ze zich voorbereidde op een acteerrol.

Bij de huiszoeking op hun tijdelijke verblijfadres in Rumst werd nog veel meer drugs gevonden: 77 XTC-pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis.

De drie vrouwen werden vorige maand naar de correctionele rechtbank verwezen voor mededaderschap aan handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging. Op 19 september zal de agenda van de rechtszaak vastgelegd worden. Het dossier zal die dag dus nog niet inhoudelijk behandeld worden. Grives is intussen ook van advocaat veranderd en wordt nu verdedigd door de bekende strafpleiter John Maes.