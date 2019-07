Nederlandse actrice die met grote hoeveelheden drugs werd betrapt op Tomorrowland blijft in de cel Sander Bral

26 juli 2019

16u27 0 Boom De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) blijft aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Dat besliste de Antwerpse raadkamer vrijdagnamiddag. Givers werd op Tomorrowland betrapt met een grote hoeveelheid drugs op zich. Tijdens een huiszoeking in haar verblijfplaats doken nog meer verboden drugs op.

100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine, een hoeveelheid mdma dat het eigen gebruik overstijgt en wat cannabis en hasj. Met zoveel drugs werd de Nederlandse actrice Imanuelle Grives op het eerste festivalweekend van Tomorrowland betrapt. Ze werd meteen gearresteerd en de onderzoeksrechter bevestigde de aanhouding.

Vrijdagmiddag moest de actrice het gaan uitleggen aan de Antwerpse raadkamer. Volgens haar advocaat was ze zich aan het voorbereiden op een nieuwe filmrol en wilde ze zich inleven in de activiteiten van een drugsdealer. De rechtbank had daar weinig oren naar en de aanhouding werd opnieuw bevestigd.

“Ze blijft aangehouden op verdenking van mededaderschap handel verdovende middelen en psychotrope stoffen”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Als er geen beroep komt, verschijnt ze over een maand opnieuw voor de raadkamer. Het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet.”

Grives is een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Ze is bekend van onder andere programma’s zoals Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam en Wie Is De Mol?.