Nederlandse actrice aangehouden voor drugshandel op Tomorrowland Sander Bral

22 juli 2019

16u43

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 124 Boom 100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne, 11 gram ketamine, een hoeveelheid mdma dat het eigen gebruik overstijgt en wat marihuana. Daarmee werd de Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34), bekend van ‘Flikken Maastricht, betrapt op Tomorrowland. “Met zulke hoeveelheden kan het niet anders dan dat de verdachte de drugs wilde verkopen”, zegt het parket. De Nederlandse werd zondag gearresteerd en blijft aangehouden.

De bekende Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) werd zondag betrapt met hoeveelheden soft- en harddrugs die het eigen gebruik overstijgen. “Na doorgedreven onderzoek werd een huiszoeking georganiseerd bij haar tijdelijke verblijfplaats”, bevestigt Stéphanie Chomé van het parket van Antwerpen. “Daar werden nog cocaïne en verschillende soorten synthetische drugs aangetroffen.”



“In totaal zijn ongeveer honderd xtc-pillen in beslag genomen en meer dan twintig gram cocaïne. Ook ketamine en mdma werd in zulke hoeveelheden gevonden dat ze enkel voor verkoop konden dienen. Tot slot werden er nog gebruikershoeveelheden illegale softdrugs aangetroffen.”

Volgens de advocaat van de Nederlandse actrice gaat het om een experiment voor een nieuw televisieprogramma en niet echt om het lucratieve. Ze zou zich op Tomorrowland aan het inleven geweest zijn hoe het voelt om drugs te dealen

“Naast de 34-jarige Nederlandse werden nog twee andere vrouwen gearresteerd”, besluit Chomé. “Ze werden maandag alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De 34-jarige vrouw blijft aangehouden op verdenking van handel en bezit van verdovende middelen en handel en bezit van psychotrope stoffen. De twee andere verdachten mochten beschikken.”

“Voor een acteerrol”

Grives verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen. Dan wordt er beslist of ze verder aangehouden blijft. Volgens de advocaat van de Nederlandse actrice gaat het om een experiment voor een nieuw televisieprogramma en niet echt om het lucratieve. Ze zou zich op Tomorrowland aan het inleven geweest zijn hoe het voelt om drugs te dealen. Ze ontkende dan ook niet dat ze de drugs wilde verkopen op het festival. Het is niet bekend voor welk programma dat dan zou zijn.



Het is nog niet duidelijk hoeveel drugs er in totaal op Tomorrowland in beslag zijn genomen en hoeveel dealers er gesnapt zijn. Die cijfers worden later deze week vrijgegeven.

Imanuelle Grives is een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Ze is bekend van onder andere ‘Flikken Maastricht’, ‘Flikken Rotterdam’ en ‘Wie Is De Mol’.