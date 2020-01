Nederlanders die op Tomorrowland in auto's wilde inbreken, krijgen straf met uitstel BJS

17 januari 2020

08u21 0 Boom De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vijf Nederlanders veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel. Ze waren vorige zomer betrapt toen ze in auto’s wilden inbreken op de parkings van het dancefestival Tomorrowland.

Medewerkers van het festival hadden op 26 juli 2019 tussen 21 en 23 uur ‘s avonds steeds dezelfde auto met Nederlandse nummerplaten gezien op de parkings van Tomorrowland in Boom. De inzittenden gingen telkens aan de portieren van de geparkeerde wagens voelen.

Wanneer de parkeerwachters hen wilden tegenhouden, sloegen twee van hen op de vlucht en reden de anderen snel met de wagen weg. De parkeerwachters verwittigden hun collega’s en niet veel later werd de auto opnieuw gespot. Ditmaal konden de beklaagden wel gevat worden.

‘Lockpicker’

Ze hadden in totaal 1.226 euro bij zich. In de auto werden zeven zonnebrillen terugvonden, waarvan er nog vijf in hun originele brillendoos zaten, alsook twee gsm’s. Waar ze die vandaan hadden, konden ze niet zeggen. Een van de beklaagden had ook een ‘lockpicker’ op zak, waarmee autodeuren kunnen worden geopend.

De beklaagden ontkenden dat ze in auto’s hadden ingebroken of dat van plan waren. Ze waren op zoek naar iemand die hen toegangsbandjes voor het festival wilde verkopen. De rechtbank vond die uitleg niet geloofwaardig: ze bevonden zich op een verlaten parking en het festival ging bijna sluiten. De beklaagden hebben nog een blanco strafblad in België en kregen een celstraf met uitstel opgelegd. De zonnebrillen, gsm’s, een bedrag van 968 euro en een wagen werden verbeurd verklaard.