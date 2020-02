Natuurpunt ziet Oosterweelgrond graag komen voor sanering kleiputten: “Op korte termijn geen goede zaak, maar op lange termijn wél” Ben Conaerts

14u27 0 Boom De saneringsplannen voor de kleiputten van Terhagen blijven in Boom en Rumst leiden tot verdeeldheid. Terwijl de actiegroep Red Onze Kleiputten pleit voor een minimale sanering, zijn Natuurpunt en dorpscomité Aktief Terhagen voorstander van een meer ingrijpende aanpak. Daarbij zou ruim 4 miljoen kubieke meter grond van het Oosterweelproject in Antwerpen worden gebruikt om de putten op te vullen, wat ten koste gaat van de huidige fauna en flora. “En toch is dit op lange termijn een positief verhaal”, klinkt het bij Natuurpunt.

De kleiputten van Terhagen werden vroeger gebruikt als asbest- en huisvuilstort. Het gebied van 55 hectare groot groeide daarna uit tot een mooi stuk groen, maar de aanwezige vervuiling moet wel dringend worden aangepakt. De bedoeling is om het stort te saneren met behulp van de 4,5 miljoen kubieke meter grond die zal vrijkomen met het Oosterweelproject in Antwerpen. Alleen stuit dat plan op protest van onder meer de actiegroep Red Onze Kleiputten, die enkel een minimale sanering ziet zitten. Zo’n sanering zou zich beperken tot een snelle, lokale afdekking van de twee stortzones, met maximaal behoud van de kostbare fauna en flora. Opvallend: de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek en van het dorpscomité Actief Terhagen zijn echter wél gewonnen voor een sanering met de Oosterweelgrond. Ook al moet daarvoor heel wat kostbare natuur en bos wijken.

“Meer oeverbegroeiing”

“We zijn er ons van bewust dat op korte termijn de sanering en de daarbij horende ontbossing geen goede zaak is voor het klimaat”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Maar op lange termijn is de sanering van de kleiputten en de bijhorende inrichtingswerken van de vijvers in het natuurgebied wél een positief verhaal. Momenteel hebben deze vijvers steile oeverwanden, waardoor er weinig mogelijkheden zijn voor oeverbegroeiing. Door het omvormen van deze vijvers tot moeraszone of vijvers met een meer gevarieerd reliëf en vooral meer ondiepe oeverzones zullen er veel meer planten kunnen groeien. Aangezien de oppervlakte van al deze vijvers bijna 10 hectare groot is, kan je dit op vlak van CO2-opname vergelijken met een bos van 10 hectare. Met het verschil dat oever- en moerasvegetatie veel sneller groeit dan bos en de positieve effecten dus veel sneller in werking treden.”

Bij de minimale sanering zouden er jarenlang dagelijks tientallen, misschien zelfs honderden vrachtwagens door Boom en Terhagen denderen. Vrachtwagens die, als ze terug van het terrein komen, brede en diepe slijksporen op het wegdek gaan achterlaten Jan Van Espen (Aktief Terhagen)

“Minder hinder”

“De sanering met de Oosterweelgronden is niet enkel goed voor de natuur, maar zal ook de hinder tijdens de periode van de sanering beperken”, vult Jan Van Espen van Aktief Terhagen aan. “De aanvoer van de grond zal immers langs de Rupel per schip gebeuren. Daarvoor wordt aan de oevers van de Rupel een overslagplatform gebouwd, met een aparte tunnel voor fietsers en wandelaars. Om te vermijden dat er hinder is voor het verkeer tussen Boom en Terhagen, wordt aan de Kapelstraat een tunnel gebouwd, zodat vrachtwagens er ongehinderd onderdoor af en aan kunnen rijden. Bij de minimale sanering daarentegen zouden er jarenlang dagelijks tientallen, misschien zelfs honderden door Boom en Terhagen denderen. Vrachtwagens die, als ze terug van het terrein komen, brede en diepe slijksporen op het wegdek gaan achterlaten.”

Gefaseerde aanpak

“Maar voor een goed begrip: we geven géén carte blanche aan de projectontwikkelaars”, onderstreept Erik De Keersmaecker. “We zijn vragende partij voor een gefaseerde aanpak van de ontbossing, sanering en natuurinrichting, zodat de natuur de kans krijgt om zich te herstellen. We zijn er ook van overtuigd dat de experten van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) dit project mee in goede banen kunnen leiden. En zoals steeds staan we ook zelf met tientallen vrijwilligers belangeloos klaar om te helpen. Net zoals we dat vroeger ook al gedaan hebben in de oude kleiputten tussen Boom en Terhagen, onder meer bij de aanleg van het Piet Van Akenpad.”

Start in 2021

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het milieueffectenrapport (MER) voor de sanering. Voor de zomer volgt dan de indiening van de aanvraag van de omgevingsvergunning en rond de jaarwisseling wordt het bodemsaneringsproject (BSP) ingediend. Tijdens het vergunningentraject start de provincie Antwerpen de plannen op om het gebied van de kleiputten dat momenteel als golfgebied staat ingekleurd, om te zetten naar een meer natuurlijke bestemming met zachte betredingsmogelijkheden. “Dat werd door de inwoners gevraagd in het participatietraject”, klinkt het. Als alles volgens plan verloopt, kan in 2021 de sanering starten. Deze zal gefaseerd gebeuren over een periode van ongeveer vijf jaar.