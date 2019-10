Natuurpunt Rupelstreek organiseert cursus ‘Vogels kijken’ Ben Conaerts

24 oktober 2019

14u14 0 Boom Natuurpunt Rupelstreek organiseert in 2020 een cursus ‘Vogels kijken’. Een heel jaar lang kunnen geïnteresseerde vogelspotters zich onderdompelen in de wereld van vogels.

Trekvogels tellen op het Noordelijk eiland, watervogels spotten langs de Schelde of vogelkijkwandelingen in de polders van Kruibeke: ornithologen vinden zeker hun gading bij Natuurpunt Rupelstreek. Maar volgend jaar wordt er nog een stevig schepje bovenop gedaan, met een cursus ‘Vogels kijken’.

Op het programma staan elf infoavonden in Natuurhuis De Paardenstal in Niel, telkens op een donderdagavond van 19.30 tot 22.15 uur. Elke maand is er ook een excursie naar interessante vogelkijkgebieden. Zo zijn er vier bustochten naar vogelkijkgebieden in Zeeland, Zuid-Holland, de Oostkantons en de Oostkustpolders. In december 2020 wordt de cursus afgesloten met een boottocht op de Schelde, Rupel en Dijle.

Alle excursies worden begeleid door ervaren vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek en Vogelwerkgroep Rupel. De cursus richt zich tot een breed publiek, dus er is geen voorkennis vereist. Deelnemers die zelf geen verrekijker hebben, krijgen er een ter beschikking. Omwille van praktische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt tot maximaal dertig deelnemers. Inschrijven kost 190 euro voor leden Natuurpunt en 200 euro voor niet-leden. In het inschrijvingsgeld is de deelname aan de bustochten en boottocht inbegrepen.

Meer info is te verkrijgen via info@natuurpuntrupelstreek.be