Natuurpunt Rupelstreek houdt jaarlijkse haagcampagne: “Nog steeds broodnodig” Ben Conaerts

15 oktober 2019

13u46 0 Boom Natuurpunt Rupelstreek is van start gegaan met ‘Behaag… Natuurlijk 2019’, een campagne voor het aanplanten van streekeigen bomen en struiken, het plaatsen van bijenhotelletjes en het inzaaien van bloemenveldjes.

Inwoners uit de Rupelstreek hebben opnieuw de mogelijkheid om tegen voordelige prijzen haagplanten, struiken, hoogstambomen, fruitbomen, gevelplanten en bijenhotelletjes aan te kopen. Als toemaatje worden dit jaar ook pakketjes met bloemenzaden te koop aangeboden.

In 1994 werd ‘Behaag... Natuurlijk’ opgestart in de Rupelstreek en inmiddels loopt de campagne in dertig Antwerpse gemeenten. “Na 26 jaar blijft de campagne nog steeds nodig”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Een kleine enquête met een wandeling langs de voor- en waar mogelijk ook achtertuinen langs onze straten en pleinen toont nog steeds beelden met vele plekken waar vogels, vlinders en wilde bijen niet welkom zijn.”

Je kan je bestelling plaatsen tot donderdag 31 oktober. De bedeling van de bestellingen heeft plaats op vrijdag 6 december in gemeenten Boom, Niel en Schelle en op zaterdag 7 december in gemeenten Hemiksem en Rumst. Alle info vind je op de website www.natuurpunt.be/rupelstreek.