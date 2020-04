Natuurpunt plaatst nieuw bijenhotel in Bos N Ben Conaerts

06 april 2020

13u25 0 Boom De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek hebben een nieuw bijenhotel gebouwd in het natuurgebied Bos N.

In Vlaanderen komen meer dan 300 soorten solitaire bijen voor. De meeste maken een nest in de grond, maar ongeveer 60 soorten nemen soms hun intrek in een bijenhotel. “Tijdens de eerste warme lentedagen van maart verschijnen de eerste gasten: metselbijen”, aldus Natuurpunt Rupelstreek. “Zij delen de nestgang op in verschillende kamers, gescheiden door klei of leem. In mei komen de behangersbijen hun nestgangen bekleden met stukjes blad. De kleine, zwarte tronkenbijtjes verkiezen de zomerse hitte en werken door tot eind september. Behalve nestplaats hebben deze bijen ook voedsel nodig. Het eten bestaat uit een buffet van nectar en stuifmeel. Wilgen, klokjes, klimop en rolklaver zijn maar enkele van de soorten op het menu.”