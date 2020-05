Natuurpunt knapt infoborden Bos N op Ben Conaerts

19 mei 2020

18u58 0 Boom De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek hebben de infoborden van het Bos N, een natuurgebied tussen de Van Leriuslaan, Kerkhofstraat en Europastraat, in het nieuw gestoken.

Behalve voor geleide wandelingen met een klas of een groep is Bos N niet zo’n populaire wandelbestemming geweest in de voorbije jaren. De vervanging van de afgebleekte affiches was dus niet echt een prioriteit. Maar de coronamaatregelen en het prachtige weer van de laatste weken hebben voor een drastische ommekeer gezorgd. Voor mensen die een wandeling gingen maken, bleek Bos N ineens een heuse trekpleister. Daarom hebben de vrijwilligers van Natuurpunt de infoborden wat opgefrist en aantrekkelijker gemaakt. “Met de recente inplanting van een groot bijenhotel en de verdere ontwikkeling van een kruiden- en bloemenweide op dezelfde plek, zal de nieuwe interesse voor Bos N hopelijk alleen maar groeien en van blijvende aard zijn”, klinkt het bij Natuurpunt.