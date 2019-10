Naser (20) werkt dagje mee op gemeentehuis voor Youca Action Day Ben Conaerts

15u36 0 Boom Naser Kazim (20), student van het zevende jaar Verkoop op OLVI Boom, draaide donderdag een dag mee op de dienst Noord-Zuiddienst in het gemeentehuis. De 55 euro die hij daarmee verdient, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

Naser ging ’s voormiddags aan de slag op de wekelijkse markt van Boom. Samen met Noord-Zuidambtenaar Liridona Hasani bood hij de passanten ‘Fair Trade’-lekkernijen aan. Ook de 11.11.11-campagne werd daarbij in de kijker gezet. ’s Namiddags bracht hij een bezoek aan de gemeentediensten en deelde hij eerlijke chocolade uit. Ten slotte verrichtte hij wat administratief werk en bereidde hij de Dag van de Jeugdbeweging van 18 oktober voor. “Ik ben heel tevreden met Nasers hulp”, glimlacht Liridona Hasani. “Hij is heel sympathiek en vriendelijk en heeft echt keigoed gewerkt.”

Naser was slechts één van de 15.000 jongeren die donderdag de handen uit de mouwen staken in plaats van achter de schoolbanken te zitten. Dat gebeurde in het kader van de ‘Youca Action Day’, de vroegere Zuiddag, die jongeren de kans geeft om te proeven van het echte werkleven. Het loon dat Naser verdiende, 55 euro, gaat naar een jongerenproject in Guinee en twee jongerenprojecten van hier bij ons.