Na stijgend aantal coronabesmettingen: mondmasker weer verplicht in Boomse centrumstraten Ben Conaerts

16 september 2020

14u22 0 Boom Bezoekers van het Boomse centrum moeten voortaan weer verplicht een mondmasker dragen. Met die maategel wil het gemeentebestuur de opnieuw stijgende coronabesmettingen een halt toeroepen. Wie zich niet aan de plicht houdt, wacht een boete van 250 euro.

Boom wordt de jongste vier dagen opnieuw geconfronteerd met een stijgend aantal coronabesmettingen. Volgens de laatste cijfers telt de gemeente liefst 32 besmettingen op 19 besmettingen. Om die tendens een halt toe te roepen, werd dinsdagavond op een extra veiligheidscel met onder andere het Agentschap Zorg en Gezondheid en de provinciale noodplanning beslist de maatregelen opnieuw te verstrengen. Zo komt er naar analogie met onder meer de binnenstad van Mechelen een centrumzone waar je overdag verplicht een mondneusmasker moet dragen. Het gaat om de straten Tuyaertsstraat, Blauwstraat, Bassinstraat, Groene Hofstraat, Markt, het viaduct Colonel Silvertopstraat – Henri Spillemaeckerstraat, Kerkstraat en de Antwerpsestraat van de hoek met de Groene Hofstraat tot de hoek met de Tuyaertsstraat.

Zoneborden

“De mondneusmaskerplicht geldt hier enkel tussen 1 en 6 uur ’s nachts niet”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Wie zich niet aan deze plicht houdt, wacht mogelijk en boete van 250 euro. Begin volgende week worden hiervoor al de nodige zoneborden geplaatst. Tegelijk komt er een doelgroepgerichte communicatie naar de verscheidene leefgemeenschappen in Boom, geheel conform met de taalwetgeving in andere talen. We gebruiken hiervoor onder andere de tools van Wablieft, het centrum voor duidelijke taal. Hulpbehoevenden zullen via de sociale dienst van het OCMW nog extra gratis mondmaskers kunnen aanvragen. We wijzen er ook op dat het merendeel van de federale mondmaskers nog steeds gratis op naam bij de apothekers te verkrijgen zijn.”

Buslijn

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de aangeduide ambtenaar-arts zijn intussen volop bezig met de brondetectie en het opsporen van eventuele haarden. “Maar voorlopig is daar nog geen lijn in te trekken”, aldus de burgemeester. “Verder onderzoek kan de komende uren misschien extra nuttige informatie opleveren. We weten wel dat een aantal besmettingen mogelijk op een buslijn werden opgelopen. Daarom zullen we op ons hele grondgebied aan de bushaltes het reeds federaal verplicht dragen van mondmaskers nog eens in herinnering brengen. In onze gemeentelijke communicatie zullen we de komende dagen ook extra wijzen op preventie, maar eveneens op repressie. Zo kan er in overleg tussen de field agents van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lokale politiezone met een bevelschrift daadwerkelijk strafrechtelijk opgetreden worden tegen mensen die zich niet aan de quarantaineregels zouden houden.”