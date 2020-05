Na snacks en drank nu ook automaten met mondmaskers: Booms bedrijf speelt met succes in op coronamaatregelen Ben Conaerts

06 mei 2020

17u56 0 Boom Na drank, snoep en koffie kan je nu ook beschermingsmateriaal tegen het coronavirus uit de automaat halen. Het Boomse bedrijf Selecta heeft daarvoor toestellen ontwikkeld die onder meer mondmaskers en handgels aanbieden, en die blijken een schot in de roos. “Tot tien dagen terug bestond deze automaat enkel op papier. Nu stromen de aanvragen binnen.”

In 40 stations in Brussel kan je vandaag niet alleen je snoep of frisdrank, maar ook je mondmasker en handgel uit de automaat halen. Een ingenieus idee dat is ontsproten uit de koker van het Boomse bedrijf Selecta. Het bedrijf is met 36.000 drank-, snoep- en koffieautomaten marktleider in België, maar door de coronacrisis vielen de activiteiten grotendeels stil en moest men ‘out of the box’ beginnen denken. Het resultaat is de zogenaamde Selecta Safety Station: een automaat die werkt als alle andere, maar in plaats van snoep en drank beschermingsmateriaal tegen corona bevat.

Desinfecterende doekjes

“Met het ingaan van de coronamaatregelen op 13 maart, zagen wij in één klap 80 procent van onze omzet wegvallen”, zegt Dick Deroo, marketingverantwoordelijke van Selecta. “We moesten onszelf dus dringend gaan heruitvinden en zijn beginnen brainstormen. Uiteindelijk is op die manier de Selecta Safety Station uitgedacht en vormgegeven. In deze tijden zou iedereen continu toegang moeten hebben tot de noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Daar is de Selecta Safety Station perfect voor: iedereen kan er 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven handgels, handschoenen, herbruikbare mondmaskers en desinfecterende doekjes verkrijgen.”

Ziekenhuizen

De lancering van de automaten, amper een week geleden, blijkt nu al een schot in de roos. Vermits mondmaskers nu worden verplicht op het openbaar vervoer, heeft de NMBS al meteen een bestelling geplaatst van een 80-tal exemplaren. Naast de 40 stations in Brussel zal je de Safety Stations binnenkort ook kunnen terugvinden in een 40-tal grote stations in Wallonië. En ook bij het AZ Sint-Jozef in Malle mag Selecta volgende week de automaten gaan plaatsen. “Het aantal geïnteresseerden – bedrijven, ziekenhuizen, tot zelfs shoppingcentra – overtreft onze stoutste verwachtingen”, glimlacht Deroo.

Grote vraag

“Tot tien dagen terug bestond dit toestel enkel in het hoofd en op papier. Dan is het heel bijzonder om te zien dat het zo snel al zo’n ‘hot item’ is geworden. Momenteel wordt zelfs gekeken of de automaat ook in andere landen kan worden ingezet. Het is dus duidelijk dat de Safety Station aan een grote vraag voldoet. Zodra je in bedrijven en ziekenhuizen weer bezoek gaat toelaten, dan is het handig dat je je bezoekers ook kan voorzien van het nodige beschermingsmateriaal. We zijn enorm blij dat we op deze manier onze klanten kunnen helpen bij hun heropstart. “