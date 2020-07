Na petitie tegen, nu ook petitie vóór derde weekend Tomorrowland Ben Conaerts

20 juli 2020

17u47 0 Boom Het idee dat Tomorrowland volgend jaar mogelijk een derde festivalweekend zou organiseren, blijft in Boom voor verdeeldheid zorgen. Zowel de voorstanders als de tegenstanders van het voorstel hebben elk een petitie opgestart.

In normale omstandigheden zou dezer dagen de Tomorrowlandgekte in Boom losbarsten. Dat laat bij een aantal Bomenaren de discussie oplaaien over een eenmalige uitbreiding van het festival, zoals eerder al werd geopperd. Terwijl het buurtcomité ‘Buren van Tomorrowland’ negatief staat tegen het voorstel en met een petitie door de buurt ging, zijn nu ook enkele voorstanders met een online petitie gestart.

De vraag is in hoeverre een derde weekend überhaupt een haalbaar scenario is. De voorbije provincieraad zei gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Jan De Haes (N-VA) dat de provincie, eigenaar van De Schorre, nog geen officiële vraag voor een derde weekend heeft ontvangen. “Er is natuurlijk contact geweest met de organisatie, maar dat ging in eerste instantie over de voorwaarden waarbinnen de editie van 2020 toch nog kon plaatsvinden. In een latere fase zijn er enkele scenario’s besproken over de editie 2021, maar daar werd nog geen knoop doorgehakt. Steevast komt immers dezelfde vraag terug aan tafel: is de organisatie van een festival van die omvang mogelijk zonder vaccin?”