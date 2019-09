Na bijna vijf jaar plannen: ruwbouwwerken aan nieuw jeugdhuis van start Ben Conaerts

09 september 2019

16u18 0 Boom Na jaren van plannen is het nu zover: de ruwbouwwerken aan het nieuwe jeugdhuis in de Sint-Annakapel gaan van start. Tegen eind 2021 zou het jeugdhuis zijn deuren moeten kunnen openen. “Na de nieuwe bibliotheek is dit opnieuw een project van formaat voor onze gemeente”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

Vijf jaar geleden kocht het toenmalige gemeentebestuur de Sint-Annakapel in de Kapelstraat aan om er op de benedenverdieping een nieuw jeugdhuis te installeren. In 2015 werden de eerste plannen getekend, maar het bouwtechnisch vooronderzoek duurde een pak langer dan verwacht. Nu komt er echter schot in de zaak en kan er stilaan gestart worden met de ruwbouwwerken.

“Deze week start de aannemer al met de werfinrichting om rond 16 september effectief aan de slag te gaan”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “In eerste instantie zal er een zogeheten berlinerwand worden geplaatst om de stabiliteit van het gebouw te garanderen. Aansluitend kunnen dan de echte ruwbouwwerken beginnen. Die zullen een drietal maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.”

Steenbakkerijentunnel

“We hopen dat de werken tegen de zomer van 2021 voltooid zijn”, zegt schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Dan zouden de jongeren er eind 2021 hun intrek kunnen nemen. De locatie, vlak bij De Schorre, is bijzonder geschikt. Het provinciebestuur heeft een tunnelplan ontwikkeld waarbij de oude steenbakkerijentunnels kunnen worden gerestaureerd en weer in gebruik kunnen worden genomen. De bedoeling is bijvoorbeeld dat de tunnel aan de Sint-Annakapel tussen het bedrijventerrein Hoek 76 en De Schorre wordt opengemaakt en een ecologische invulling krijgt. Eens dat gebeurd is, is er een veilige doorsteek vanuit de kapel naar het recreatiedomein en omgekeerd.”

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is verheugd dat de werken stilaan kunnen aanvatten. “Na de nieuwe bibliotheek in de Windstraat is dit opnieuw een project van formaat. De ombouw van de benedenverdieping van de kapel naar een volwaardig jeugdhuis betekent een grote investering voor onze gemeente. Daarom moet het gebouw zo functioneel mogelijk worden ingericht, zodat het eventueel ook nog een extra culturele functie kan krijgen.”