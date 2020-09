Mobiel recyclagepark komt naar Boom Ben Conaerts

21 september 2020

16u18 0 Boom Op vrijdag 25 september krijgt Boom het mobiel recyclagepark van Igean op bezoek. In de namiddag zal de container worden opgesteld in de Kruiskenslei en kan iedereen er langs om kleine hoeveelheden afval te deponeren.

Het recyclagepark in Boom krijgt dagelijks heel wat volk over de vloer, maar helaas zijn er nog mensen die hun afval achterlaten op andere plaatsen. Om die tendens tegen te gaan, wordt vanaf 25 september in Boom een mobiel recyclagepark georganiseerd. Dat staat van 15 tot 18 uur opgesteld in de Kruiskenslei, aan de parking achteraan Antwerpsestraat 443-447, aan Boomkewies. Ook de kringwinkel van Ecoso zal er aanwezig zijn om spullen in ontvangst te nemen.

“Een mobiel recyclagepark is niet hetzelfde als een containerpark”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu Sven Cools (Groen). “Een mobiel recyclagepark staat op bepaalde data in telkens een andere wijk in de gemeente. Dit zijn tijdelijke containers die er één staan en bedoeld zijn voor ouderen die minder mobiel zijn en mensen zonder auto.”

Je kan er terecht met kleine hoeveelheden afval, ongeveer een emmer vol. Materialen die aanvaard worden, zijn onder andere harde kunststoffen, hout, keramiek en porselein, klein gevaarlijk afval, metaal, piepschuim, plastic folie en vlak glas. Je betaalt niet voor kleine fracties. Bij de stand van Ecoso kan je terecht met kleine tweedehandsgoederen in goede staat.