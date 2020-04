Minister De Crem wil “zo snel mogelijk” formele beslissing over afgelasting Tomorrowland, organisatie wacht nog af Ben Conaerts

06 april 2020

14u19 0 Boom Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft maandagmorgen tijdens een radio-interview bevestigd dat de grote zomerfestivals zoals Tomorrowland waarschijnlijk geannuleerd zullen worden. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft maandagmorgen tijdens een radio-interview bevestigd dat de grote zomerfestivals zoals Tomorrowland waarschijnlijk geannuleerd zullen worden. Eerder lieten ook burgemeester van Boom Jeroen Baert (N-VA) en burgemeester van Rumst (N-VA) al weten dat ze het festival willen afgelasten.

“De burgemeesters verwachten een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de situatie uit te klaren. De beslissing zou zo snel mogelijk geformaliseerd moeten worden door de Veiligheidsraad. Dus men moet zich helaas verwachten aan een annulering”, aldus De Crem.

Het is dus voorlopig enkel nog wachten op een formele beslissing. Mogelijk valt die later deze week, bij de volgende bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. “We wachten af”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen van Tomorrowland. “Maar het spreekt voor zich dat het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze bezoekers, crew, buren en alle andere betrokkenen boven alles gaat.”

230 miljoen euro

Als Tomorrowland wordt geannuleerd, zal dat een flinke impact hebben op de Belgische economie. “Tomorrowland had in 2019 een economische impact op Vlaanderen en Brussel van om en bij de 230 miljoen euro”, aldus Wilmsen. “Als een hele zomer van festivals geannuleerd wordt, dan spreken we over een economie van meer dan 1,5 miljard die omvalt.”

Ook voor Boom en Rumst zou de afgelasting van Tomorrowland een financiële aderlating betekenen. Zij zouden respectievelijk 1,3 miljoen en 729.000 euro van het festival ontvangen.