Militair Robert Vekemans krijgt plein naar zich vernoemd Ben Conaerts

31 oktober 2019

12u33 0 Boom De Belgische militair Robert Vekemans, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de bevrijding van Boom en Willebroek, krijgt een plein naar zich vernoemd.

“Ter hoogte van de Bassinstraat wordt een woonproject ontwikkeld”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “Daarbij moet een naam gegeven worden aan een nieuw plein. De cultuurraad heeft daarover gebrainstormd en is met de suggestie gekomen van het Robert Vekemansplein. Daarmee brengen we een eerbetoon aan de man die een belangrijk rol heeft gespeeld in de bevrijding van onze gemeente in 1944. Hij leidde de Britse bevrijders over de Rupel en zorgde er zo voor dat Antwerpen en zijn haven nagenoeg ongeschonden in geallieerde handen vielen. Bovendien bevindt het plein zich vlakbij het standbeeld van Robert Vekemans op onze Kaai.”

Oppositiepartij Boom één is gewonnen voor het voorstel. “Bij de ingebruikname van de wandelesplanade hadden we destijds het idee om er een Robert Vekemanskaai van te maken”, zegt Patrick Marnef (Boom één). “Omdat dat tot enige ongerustheid leidde bij de bewoners, hebben we dat plan laten varen. Maar een man die in de geschiedenis van Boom zo’n markante positie inneemt, verdient zeker deze erkenning.”