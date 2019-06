Midnight Group maakt zich na 50 jaar op voor afscheidstournee: “Aan alle mooie liedjes komt een einde” Ben Conaerts

27 juni 2019

15u21 0 Boom Het worden memorabele weken voor de Midnight Group. De oudste rockgroep van de regio treedt nog twee keer op om haar vijftigjarig bestaan te vieren. Daarna is het verhaal van de Midnight Group onherroepelijk voorbij. “Aan alle mooie liedjes komt een einde.”

Wie een stukje geschiedenis live wil meemaken, moet zaterdag 29 juni om 16 uur op Noeveren Kermis zijn. De Midnight Group, de oudste rockgroep van de Rupelstreek, begint er aan zijn afscheidstournee. Vier van de vijf leden hebben de pensioengerechtigde leeftijd intussen al even bereikt en nu de band een halve eeuw bestaat, willen ze eindigen in schoonheid. Na Noeveren volgt er nog één optreden, op vrijdag 5 juli aan de gemeentelijke sporthal van Niel. Daarna trekken Luc Wandelaer (67), Frank Collier (66), André Verbeeck (66), Jan Baeyens (67) en Karina De Gendt (57) er definitief de stekker uit. “We hebben een fantastische tijd gehad, maar aan alle mooie liedjes komt een einde”, klinkt het. “We worden al een jaartje ouder en nu we de kaap van de vijftig jaar hebben gehaald, mogen we zeggen: ‘Het is mooi geweest.’”

Op ons hoogtepunt stonden we zelfs in het voorprogramma van De Kreuners en Jacques Vermeire. We repeteerden drie keer per week en brachten op den duur meer tijd door met elkaar dan met onze gezinnen

Muzikaal erfgoed

Met haar oprichting in 1969 is de Midnight Group een stuk muzikaal erfgoed. De gloriejaren situeren zich vooral in de jaren ’70 en ’80, toen de band een vaste waarde was in de muziekscène van Niel en omstreken. “Veel koppels hebben elkaar leren kennen en elkaar voor het eerst gekust op onze concerten”, glimlacht Frank Collier, die samen met Luc, Jan, André en Jan al deel uitmaakte van de originele bezetting. Van de oprichters is enkel drummer René Van Aerschot er niet meer bij. “Op ons hoogtepunt stonden we zelfs in het voorprogramma van De Kreuners en Jacques Vermeire. We repeteerden drie keer per week en brachten op den duur meer tijd door met elkaar dan met onze gezinnen.”

6 uur lang op podium

In 1994 vergaarde de Midnight Group heel eventjes nationale bekendheid. Luc, Jan en Frank waagden dat jaar hun kans in de Soundmixshow op VTM. Ze kropen in de huid van de Beegees en speelden ‘I Started A Joke’, een nummer dat ook vandaag nog regelmatig in hun setlists opduikt. “We brengen op onze concerten sowieso vooral covers”, zegt Luc. “Drie uur langs spelen we nummers vanonder meer The Shadows, The Beatles, Elvis Presley en The Rolling Stones passeren de revue. Dat lijkt misschien lang, maar als je weet dat we vroeger soms vijf à zes uur op het podium stonden, zal dit wel lukken. Trouwens, we zijn met vier zangers, dus als ik even buiten adem ben, kan iemand anders het altijd overnemen.”