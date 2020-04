Middenschool Den Brandt maakt filmpje als alternatief voor opendeurdagen Ben Conaerts

06 april 2020

13u47 0 Boom Door de coronamaatregelen heeft middenschool Den Brandt haar opendeur- en infomomenten afgelast. Als alternatief lanceerde de school nu een filmpje dat een blik werpt achter de schoolmuren.

Via het filmpje ‘Virtuele wandeling in onze school’ kunnen toekomstige leerlingen en hun ouders van thuis kennismaken met middenschool Den Brandt. Directrice Linda Michiels is gids van dienst en leidt de kijker rond in de schoolgebouwen. “Wegens de coronacrisis moesten we onze opendeur afgelasten”, zegt Michiels. “Enkele ouders vroegen of ik via een andere manier de school kort kon tonen. Daarom hebben we dit filmpje in elkaar gestoken. Het moest allemaal zeer snel gaan, maar ik hoop dat we via deze weg toch een kleine impressie kunnen geven.”

Het filmpje is te bekijken via YouTube.