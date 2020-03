Met de kinderen op ‘berenjacht’ in Boom? “Liever niet”, zegt gemeentebestuur Ben Conaerts

23 maart 2020

14u24 0 Boom In heel Vlaanderen gaan steeds meer kinderen op ‘berenjacht’, om de verveling tijdens de coronacrisis tegen te gaan. Maar de gemeente Boom wil het initiatief ontmoedigen en onderstreept dat enkel essentiële verplaatsingen toegelaten zijn.

Nu iedereen best zoveel mogelijk ‘in zijn kot’ blijft, is het een van de overheidsadviezen om dagelijks een korte wandeling te maken in de eigen buurt. Om de wandeling voor kinderen leuker te maken, zetten veel mensen een teddybeer achter hun vensterraam. Kinderen kunnen op die manier op ‘berenjacht’ gaan door beren te spotten. Het initiatief krijgt heel wat navolging, maar de gemeente Boom heeft een oproep gelanceerd om de ‘berenjacht’ te ontmoedigen.

“We begrijpen dat iedereen creatief is om de verveling na één week ‘lockdown light’ tegen te gaan, maar een ‘berenjacht’ organiseren als een soort Pokémonjacht lijkt ons echt geen goed idee. Daarbij gaan we kinderen de baan op sturen om teddyberen achter ramen te spotten en te ‘vangen.’ Terwijl er net gevraagd wordt om enkel buiten te komen voor essentiële verplaatsingen. Laat ons echt een paar weken de zogeheten ‘ophokplicht’ volhouden en dan kunnen we nog deze lente in onze mooie gemeente weer ten volle genieten van het samen zijn.”

Of die oproep veel gehoor zal krijgen, is echter maar de vraag. Veel Bomenaars begrijpen het probleem niet en betreuren de communicatie van de gemeente. “Jammer dat hier zo zwaar aan wordt getild”, klinkt het. “Je kan toch met je eigen gezin een blokje om wandelen en ondertussen de beren bewonderen? Niemand zegt dat je op jacht moet gaan om doorheen het hele dorp beren te gaan vangen in groep. Dit is nu eens een mooi initiatief. Je kan tegenwoordig niks goeds meer doen.”