Met dank aan natuur en ideale ligging: aantal inwoners in Rupelstreek neemt alsmaar toe Ben Conaerts

15 juli 2020

15u24 0 Boom De Rupelstreek kende de afgelopen vijf jaar een flinke bevolkingstoename. Zowel Niel, Schelle, Boom als Hemiksem kenden een groei die hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit de cijfers van het Vlaams Gewest.

De meeste Vlaamse gemeenten kenden een bevolkingsgroei tussen 2015 en 2020. Dat valt af te leiden uit de cijfers van het Vlaams Gewest. Een aantal gemeenten uit de Rupelstreek valt op door een relatief sterke bevolkingsgroei van 5 procent of meer. De gemeente Niel is er koploper, met een groei van 5,9 procent op vijf jaar. Al moeten Boom en Hemiksem met respectievelijk 5,7 en 5,4 procent nauwelijks onderdoen. Ook Schelle scoort met een groei van 3,9 procent nog boven het Vlaams gemiddelde van 2,9 procent. Ter vergelijking: Kontich en Aartselaar kenden een groei van maar 1,5 en 1,9 procent. Rumst is een uitzondering in de Rupelstreek: daar werd een lichte daling van 0,4 procent opgetekend.

Rijke natuur

De stijgende cijfers zijn onder meer te verklaren door de verschillende grote woonprojecten die de afgelopen jaren in de regio al werden gerealiseerd of momenteel nog volop in ontwikkeling zijn. Het vooruitzicht van te kunnen wonen aan het water, aan de Rupel of aan de Schelde, doet velen richting de Rupelstreek trekken. Andere factoren zijn het vele groen – denk maar aan De Schorre in Boom, het park Den Akker in Hemiksem en het natuurgebied Walenhoek in Niel – en de gunstige ligging tussen steden Antwerpen, Mechelen en Brussel. Door de stijgende bevolkingsgroei blijft de mobiliteit en ontsluiting van de streek wel een belangrijk aandachtspunt.