Mensen met beperking maken massaal spatmaskers voor zorgsector: “Positieve manier om met coronacrisis om te gaan” Ben Conaerts

20 april 2020

16u05 0 Boom Terwijl vele bedrijven de deuren moesten sluiten, zetten de werknemers van het Boomse maakbedrijf Vlotter zich dezer dagen in om spatmaskers te produceren. In een tiental dagen tijd staat de teller al op 25.000 exemplaren, bedoeld voor zorgverstrekkers, ziekenhuizen, rustoorden en veiligheidsdiensten tot ver buiten de Antwerpse provinciegrenzen.

Net zoals voor alle Belgische bedrijven betekent de uitbraak van het coronavirus voor het Boomse maakbedrijf Vlotter – dat 200 mensen tewerkstelt met een beperking – een zware economische domper. Zij zijn normaliter bezig met onder meer fiets- en wielbouw, maar omdat er vanuit het buitenland geen onderdelen meer konden geleverd worden, vielen deze taken grotendeels weg. In plaats van de deuren te sluiten, besloot Vlotter echter een alternatieve activiteit op te zetten voor zijn werknemers. Zij zijn mee op de kar gesprongen van ‘MakersAgainstCorona’ en zijn nu al dagenlang aan de slag om spatmaskers te produceren.

Frontlinie

“Voor ons is het een positieve manier om met de huidige problematiek om te gaan”, zegt Vlotter-voorzitter Bram Van Keer. “‘MakersAgainstCorona’ startte als een bescheiden initiatief, maar is op korte tijd uitgegroeid tot een samenwerking tussen verschillende partners in de wereld van maakbedrijven. Het was voor ons vanzelfsprekend om mee te stappen in dit sociale project omdat het perfect onze visie en waarden weergeeft. Met de assemblage van spatmaskers bieden we een broodnodige ondersteuning voor de mensen die dagelijks in de frontlinie staan in de strijd tegen corona. Tegelijkertijd kunnen we een deel van onze medewerkers aan het werk houden, zodat zij niet in de tijdelijke werkloosheid terechtkomen.”

Betalend traject

De productie draait op volle toeren: dagelijkse worden er in het maakbedrijf zo’n 2.500 maskers gecreëerd, goed voor in totaal al 25.000 exemplaren. Al die maskers zijn bedoeld voor meer dan 500 individuele zorgverstrekkers, ziekenhuizen, rustoorden en veiligheidsdiensten tot ver buiten de Antwerpse provinciegrenzen. Maar de toelevering van de nodige materialen en het bekostigen ervan blijven wel een bron van zorgen en aandacht.

“Er zijn tal van sponsors en crowdfundingacties die de opstart hebben mogelijk gemaakt”, zegt Van Keer. “Maar dat is onvoldoende om het traject volledig gratis te kunnen blijven aanbieden. We willen individuele hulpvragers sowieso verder helpen en het noodzakelijke beschermingsmateriaal ter beschikking stellen. Maar voor instellingen en overheden die grotere bestellingen plaatsen, hebben we een betalend traject uitgewerkt. Zo hebben we vorige week nog een bestelling van 10.000 spatmaskers kunnen opleveren voor het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Meer info is te vinden op de website van ‘MakersAgainstCorona’.