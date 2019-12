Mathilde Genyn blaast 100 kaarsjes uit Ben Conaerts

23 december 2019

13u51 0 Boom Maria Genyn, bij de meeste mensen bekend als ‘Mathilde’ of ‘Tant Mathilde’, is op 20 december 100 jaar geworden. Ze werd daarvoor door een delegatie van het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet.

Mathilde is geen onbekende in de regio. Ze heeft jarenlang het beroep van kapster uitgeoefend en heeft altijd al een sterke voorliefde gehad voor dansen. Vandaag verblijft ze in het Boomse woonzorgcentrum Den Beuk, waar ze het voorbeeld bij uitstek is van een actieve gepensioneerde.

“Ze staat steeds paraat voor een babbeltje, een pasje op de dansvloer of een uitje naar ‘Den Hobby’. Haar aanwezigheid zorgt voor een warme sfeer in ons woonzorgcentrum, precies zoals ze dat vroeger ook in haar huis deed”, zegt directrice Sarah Boddaert.