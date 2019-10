Marcelle Van den Bril krijgt plein naar zich vernoemd Ben Conaerts

28 oktober 2019

13u10 0 Boom Marcelle Van den Bril, die begin dit jaar op 99-jarige leeftijd is overleden, krijgt een plein naar zich vernoemd. Het gemeentebestuur komt daarmee tegemoet aan de oproep om meer straten en pleinen naar vrouwen te vernoemen.

“Ter hoogte van de Pachterslei wordt een woonproject ontwikkeld”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “Daarbij moet een naam gegeven worden aan een nieuw plein, op de plek waar de vroegere scheepswerf van Fleury-Duray zich bevond. De cultuurraad heeft overwogen om dit plein dan ook naar Joseph Fleury-Duray te vernoemen, maar was niet ongevoelig voor te oproep om meer straten naar vrouwen te vernoemen. Daarom is er de suggestie gekomen om dit plein om te dopen tot het Marcelle Van den Brilplein.”

Weduwe van kunstschilder

Marcelle Van den Bril was de weduwe van de in 1985 overleden kunstschilder Robert Lombaerts, die bijna zijn hele oeuvre aan de gemeente naliet en naar wie een zaal in het gemeentehuis werd vernoemd. Zelf was zij de laatste jaren in Boom vooral gekend als meter van het Boomse peterschip A966 Albratros van de Koninklijke Belgische Marine. Verder was zij onder meer erevoorzitter van de Koninklijke Katholieke Juffers en medestichter van Turnsport Vlaanderen. Zij overleed begin dit jaar op 99-jarige leeftijd.

Helena De Saeger

Oppositiepartij Boom één vindt dat men in de zoektocht naar eminente vrouwen in Boom creatiever had kunnen tewerk gaan. “Los van de sympathie voor mevrouw Van den Bril vragen we ons af of haar engagement moet leiden tot de toekenning van een straatnaam”, zegt Patrick Marnef. “Er zijn zeker nog andere dames denkbaar die misschien een grotere staat van verdienste hebben gehad. Denk maar aan Helena De Saeger, die in totaal meer dan 40 jaar in de gemeenteraad heeft gezeteld, waarvan meer dan 30 jaar als schepen.”

Maritieme link

“Het is altijd moeilijk om een afweging te maken als het om personen gaat”, reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “We zullen Helena De Saeger zeker in ons achterhoofd houden bij een volgende toekenning van een straatnaam. Hier is de keuze voor Marcelle Van den Bril geïnspireerd door de maritieme link van de locatie. Bovendien is zij pas recent overleden en spreekt zij bij veel mensen tot de verbeelding. Veel Bomenaars hebben Marcelle Van den Bril immers nog goed gekend.”

De gemeente gaat nu de procedure voor de toekenning van de straatnaam opstarten en doorsturen naar de bevoegde instanties. Als die procedure is afgerond, komt het punt opnieuw ter stemming in de gemeenteraad, waar het dan definitief kan worden goedgekeurd.